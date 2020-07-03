Экс-сотрудник МВД: Мое счастье, что я ушел из органов полгода назад 3.07.2020, 7:56

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Фото: onliner.by

Исповедь бывшего «опера».

Бывший сотрудник МВД рассказал телеграм-каналу «Баста!» об отношении людей к милиции.

«Я работал обычным опером, - пишет он. - Насмотрелся за 8 лет службы много чего, но такого, как сейчас, не было никогда. Я не о задержаниях и арестах, я о страхе милиции перед народом. Некоторые мои знакомые после работы переодеваются в гражданское и идут домой, раньше ходили в форме. Презрение и косые взгляды под арест не посадишь, пошутил друг, тоже из бывших сотрудников.

Мое счастье. что я ушел из органов полгода назад, с большими потугами, потому что отпускать не хотели. Я не хочу быть заляпанным этим д...ом, для меня честь и совесть - не пустые слова.

Что сейчас? Я участвую погремушках на балконе, потому что знаю, что если мы, сограждане арестантов, не поддержим людей, то в скором времени беспричинно каждый может оказаться на их месте.

Помните как говорят? Был бы человек. а дело найдется и это чистая правда в Беларуси.

Я не хочу жить в такой стране, для меня важно будущее. Поэтому я решил, что можно начать с малого, просто шума на балконе.

Дальше - больше, мы все сможем, нас же много».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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