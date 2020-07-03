Над Минском прозвучала «Погоня» в исполнении легендарных «Песняров» 2 3.07.2020, 8:13

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Душевное видео.

Вчера в Беларуси прошел юбилейный, десятый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Во время Флешмоба солидарности над Минском прозвучала «Погоня» в исполнении легендарных «Песняров», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!