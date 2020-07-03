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Протесты на каждый день

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  • Ирина Халип
  • 3.07.2020, 8:25
  • 4,844
Протесты на каждый день
Фото: greenbelarus.info

Можно всё!

Есть у меня знакомая, которая, как и многие городские жители, на лето переезжает на дачу. А там – не тот масштаб флешмоба, что в городе, особенно если дом на окраине дачного поселка. Застучишь кастрюлями – услышат только ближайшие соседи, и те наверняка подумают, что это какой-нибудь кулинарный фокус. Так вот, знакомая придумала свою редакцию флешмоба. Каждый вечер ровно в семь часов она пристегивает к поясу маленькую портативную колонку и идет на пробежку, врубив «Перемен!».

Она бегает по всему поселку с Цоем наперевес, чтобы гарантированно услышали в каждом доме и на каждом участке. И для здоровья полезно, и для дела. А иногда вместо пробежки садится на велосипед, включает на максимальную громкость того же Цоя и объезжает не только свой, но и соседние дачные поселки. Говорит, и пробежки, и поездки на велосипеде – удовольствие ни с чем не сравнимое: водители сигналят в знак поддержки, в домах аплодируют, и даже милицейская машина уважительно уступила дорогу.

Знакомая все делает правильно. Флешмоб – это не классическая пьеса, в которой нельзя отступить от текста, и не повестка партсобрания, а живой изменяющийся организм. Ненасильственное сопротивление – это бесконечная и безграничная платформа для творчества. Тут нет границ и рамок, начальников и подчиненных, худсоветов и завизированных текстов. Тут есть творчество, интуиция, смелость. Пожалуй, самым креативным флешмобом за последние лет двадцать был «плюшевый десант». Помните?

Ранним утром 4 июля 2012 года с маленького литовского аэродрома Поцюнай вылетел легкомоторный самолет, управляемый шведскими пилотами Томасом Мазетти и Ханной-Линой Фрей. В Беларуси их страховал Пер Кромвелл, въехавший незадолго до того под видом туриста. Самолет незамеченным пересек литовско-белорусскую границу, долетел до Минска и вернулся обратно. По дороге шведы сбросили на землю почти тысячу плюшевых медвежат, державших в лапках маленькие плакаты «Free speech now». Красиво, правда? И никакого насилия, и даже намеков на него. При этом результат был фантастический: Саша три процента (тогда еще было чуть побольше, говорят) так испугался плюшевых мишек, что долго прятался в бункере своей острошицкой резиденции, увольнял пограничников и пэвэошников, бился в падучей, брызгал слюной, истошно верещал на телеэкранах. А ситуация в Беларуси, к которой шведские пилоты хотели привлечь внимание, оказалась на первых полосах мировых медиа.

Кстати, шведская акция – это всего лишь один из 198 методов ненасильственного сопротивления, о которых писал американский ученый и общественный деятель Джин Шарп. Причем творчески переработанный метод. Это пункт 12: «Надписи в воздухе (самолетами) и на земле (вспашкой почвы, посадкой растений, камнями)». Шведские пилоты, между прочим, очень хотят снова приехать в Беларусь. Надеюсь, что скоро они смогут это сделать. И напишут своим маленьким самолетиком в воздухе «welcome democracy», но это будет уже не способом ненасильственного сопротивления, а частью какого-нибудь крутого международного фестиваля в новой Беларуси.

Так что нет никаких догм в ненасильственном сопротивлении. Я прекрасно понимаю, что бывают разные люди и разные ситуации. Кто-то физически не переносит громких звуков и потому не может шуметь в рамках флешмоба солидарности. У кого-то спит дома младенец. У кого-то болен близкий родственник в соседней комнате. 198 способов Джина Шарпа вам в помощь. Там и вывешивание флагов, и ношение символов, и листовки, совместные молитвы, и автоколонны, и пение, и бойкот, и забастовка, и даже молчание.

Главное – солидарность, а не ее форма. Задача – обозначить себя и собственную позицию, чтобы для всех остальных это работало как система распознавания «свой-чужой». Так что можно всё. Включать музыку и стучать кастрюлями. Выкладывать камушками на клумбе возле дома слово «Уходи!» и его вариации. Распечатывать понравившиеся тексты или инструкции по обходу блокировки Хартии и раскидывать по почтовым ящикам соседей. Травить тараканов по всем окрестным подвалам. Вывешивать в окнах флаги. Не забывать про национальную символику на одежде, сумках, машинах. Парализовывать работу госорганов жалобами. Фотографировать и выставлять в Интернете фотографии тихарей, лжесвидетелей, судей. Подбрасывать тапки на порог государственных учреждений. Писать лозунги мелом на асфальте (эффектнее, конечно, граффити баллончиком на стенах, но мелом - абсолютно безопасно). Расклеивать листовки на информационных досках у подъездов. Запускать в небо шарики с надписью «Стоп таракан».

Пусть все бурлит – и на земле, и в небе, и на балконах. Пусть наш протест будет виден. И пусть Саша три процента под этот фантасмагорический аккомпанемент все глубже погружается в собственное безумие.

Только не думайте, будто нам всем только и остается, что греметь посудой и запускать в небо шарики. Ненасильственные методы Джина Шарпа весьма разнообразны. Так что давайте привыкнем каждый день совершать протестные действия. Это быстро входит в привычку, поверьте. И очень скоро мы все вместе сможем перейти к пункту №148. Это метод, названный одним простым словом: «Мятеж».

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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