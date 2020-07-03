Давайте разрушим эту тюрьму! 3 Александр Скобов, «Грани»

3.07.2020, 8:30

3,348

АЛЕКСАНДР СКОБОВ

Авторам «обнуления» придется ответить по полной.

Первая Российская Республика пала. Строго говоря, она не совсем первая. Но предыдущая Республика была убита при родах. Эта все-таки прожила три десятилетия. Поэтому будем называть ее первой.

Она плохо прожила эти три десятилетия. У нее так и не случился период расцвета. С самого начала она имела травмы, мало совместимые с жизнью. Имела врожденные и почти сразу приобретенные уродства. Имела государственное устройство, перекошенное в сторону "президентского самодержавия".

Почти с самого ее беспризорного детства ее столкнули на кривую дорожку разнузданной уголовщины, воровства и бандитизма. Почти сразу она вляпалась в грязную колониальную войну. Именно там, в растерзанной Ичкерии, она подцепила неизлечимую болезнь, оказавшуюся смертельной.

Она была безобразна, и ее почти никто не любил. Ее использовали - для обогащения, для карьеры - но не любили. С рождения она была ненавидима большей частью своего "политического класса". Отнюдь не случайно, что ее отцы-основатели стыдливо не включили слово "республика" в ее название. Она была "республикой без республиканцев". Нелюбимый, уродливый ребенок. Пасынок истории. И все же в глубине души - в двух первых главах своей Конституции - она была доброй.

Римская Республика прожила несколько веков и агонизировала целое столетие. Из тридцати лет своей жизни Первая Российская Республика агонизировала двадцать лет. Эти двадцать лет она прожила в плену удава, который ее ненавидел и мечтал убить. И постепенно убивал. Постепенно душил. Сегодня остается констатировать смерть от асфиксии.

Добило Республику даже не "обнуление" путинских сроков. Даже не грубейшее и наглое попрание законности в "процедуре" протаскивания "поправок". Добило ее само потешное голосовалище. Оно обнулило выборы как институт.

Выборы, голосования - это не просто набор "электоральных процедур". Это таинство Республики. Голосования могут фальсифицироваться узурпаторами. Но пока существуют какие-то правила, затрудняющие фальсификации, пока сохраняются возможности выявления фальсификаций, в Республике теплится жизнь. Голос каждого имеет значение. Возможно "опрокидывающее голосование", которое не удастся полностью "обнулить". Пока есть шанс сменить власть через выборы, Республика может быть реанимирована.

Путинское голосовалище создает прецедент "электоральной процедуры" вообще без правил. При полной невозможности учесть волю граждан или выявить фальсификации. Ничей голос больше не имеет никакого значения. И вот уже толпа путинских уродцев - все эти матвиенки, клишасы и прочие - пустились в пляс, не дожидаясь, когда Республика испустит последний вздох. Не дожидаясь окончания голосовалища, заговорили о желательности распространения его опыта на прочие "электоральные процедуры".

Распространят, даже не сомневайтесь. Не только недельное голосование. И поквартирные обходы, и "пункты" под детскими грибочками и на каруселях. И принуждение к голосованию по месту работы. Вот это уж точно никуда не денется. И наблюдатели будут только "свои". Кто-то собирался повторить "умное голосование" на осенних выборах?

При путинском режиме больше не будет выборов вообще. При нем будут только вот такие голосовалища. Вопрос о его смене через выборы закрыт окончательно. Его можно только свергнуть.

Сменивший Римскую Республику цезаристский режим просуществовал примерно столько же, сколько она сама. Возможно, он соответствовал реалиям той эпохи. Но в XXI веке такой режим - дурная болезь, извращение, уродство. Он не должен просуществовать 30 лет. Если Россия не свергнет его раньше, эта раковая опухоль просто убьет страну, на которой она выросла.

Первая Российская Республика уходит без славы. Мало кому охота ее защищать. К ней невозможно будет вернуться. Она не подлежит восстановлению. Нам нужна Вторая Республика - чисто парламентская и конфедеративная.

Давайте разрушим эту тюрьму! Здесь этих стен стоять не должно. Давайте снесем цезаристский режим Путина и восстановим Республику. Первая Российская Республика умерла. Да здравствует Вторая Российская Республика! А вот убийцы Первой Российской Республики должны будут за это ответить по полной.

Александр Скобов, «Грани»