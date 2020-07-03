Светлана Тихановская: Сергей держится стойко 2 3.07.2020, 8:59

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Фото: tut.by

Народный блогер благодарен белорусам за поддержку.

Сергей Тихановский чувствует себя нормально, «держится стойко, присутствия духа не теряет», рассказала tut.by Светлана Тихановская.

— Вчера у Сергея была адвокат. Он держится стойко, присутствия духа не теряет. После выхода из карцера ему отдали 64 письма, он отвечает всем, кто оставил обратный адрес. Очень благодарен людям за поддержку. В СИЗО, конечно, не без проблем, но они должны разрешиться, — сказала Тихановская.

Напомним, 1 июля в Гродно прошел очередной суд над Сергеем Тихановским. Сам блогер сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, поэтому в суде участвовал по видеосвязи. Увидев кадры с Тихановским, многие не поверили, что это он: человек на видео совсем не похож на блогера, каким белорусы привыкли его видеть. Светлана Тихановская сказала, что никогда не видела своего супруга таким худым.

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской народного блогера Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовала провокация, в которой участвовали сотрудники милиции во главе с профессиональной проституткой Еленой Кузьминой. Арест Сергея Тихановского связан с тем, что Лукашенко панически боится лидера народных протестов.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.