МАГАТЭ назвало причину повышения радиации возле границ ЕС и России 2 3.07.2020, 9:11

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Точное географическое происхождение выброса еще не определено.

Повышение уровня радиации над территориями Скандинавии у северных границ России может быть связано с работами на ядерном реакторе, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Недавнее обнаружение небольшого повышения уровня радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании», — говорится в сообщении.

В агентстве пояснили, что при техническом обслуживании реактора могут произойти крайне низкие выбросы радиоактивных веществ. «Географическое происхождение выброса еще не определено», — уточнили в МАГАТЭ.

Там отметили, что наблюдаемая концентрация радиоактивных частиц очень низкая, для здоровья людей и окружающей среды находящиеся в воздухе изотопы металлов опасности не представляют.

В МАГАТЭ сообщили, что определить источник попадания радионуклидов в атмосферу можно будет только в том случае, если об этом поступит информация из страны, где произошел выброс. «МАГАТЭ исключило факт того, что выброс был связан с неправильным обращением с радиоактивным источником. Маловероятно, что он был связан с заводом по переработке ядерного топлива, с отработавшим топливом или с использованием радиации в промышленности или медицине», — заключили в агентстве.

Усиление радиационного фона в Северной Европе было зафиксировано в июне. Станция в Норвегии обнаружила в атмосфере йод-131, а в Финляндии и Швеции зафиксировали превышение концентрации изотопов цезия-134 и 137, кобальта-60, рутения-103. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах сообщил, что в зарегистрированных концентрациях радионуклиды не опасны. Институт сделал вывод, согласно которому радиация пришла со стороны России, однако подчеркнул, что на данном этапе конкретную страну-источник определить нельзя.

По данным на 2 июля, в МАГАТЭ обратились 37 европейских стран, включая Россию, сообщив, что на их территориях не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе. В агентстве отметили, что еще десять государств добровольно предоставили информацию об отсутствии соответствующих событий. Среди них были США, Япония, Грузия, Таджикистан, Канада, Алжир, Марокко, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).