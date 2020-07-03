Станислав Шушкевич о действиях «Саши 3%»: Это к психиатру, недаром народ его так прозвал 3.07.2020, 9:46

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Станислав Шушкевич

Неадекватность правителя видна и внутри страны, и за ее пределами.

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич в комментарии НСН оценил дальнейшие действия Лукашенко в сложившейся в стране политической ситуации:

— Это должен психиатр предсказывать. При той низкой популярности, которую Лукашенко имеет сейчас в Беларуси, его недаром называют «Саша 3%». Что он сделает дальше зависит от того, какая дурь придет ему в голову.

Экс-председатель Верховного Совета Беларуси выразил уверенность, все встречи Лукашенко с Путиным в последние недели прошли без результата. «О чем могла идти речь? Пустой треп. Ни слова о том, что у нас очень плохое экономическое положение по сравнению с соседями. Очень плохая ситуация с коронавирусом. Нужно отвлечь как-то. А Путину нравится такой Лукашенко, что хочет с ним, то и делает. Иногда разрешает подойти руку пожать», - заключил политик.