Вспышка COVID-19 произошла в санстанции Узденского района 3.07.2020, 9:53

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Подтвердить заражение удалось, только сдав анализ на платной основе.

В Узденском районном центре гигиены и эпидемиологии – вспышка коронавируса. Об этом Charter97.org сообщил из сотрудников.

"Власти постоянно говорят, что эпидемия идет на спад, но новые очаги появляются даже в структуре Минздрава, - пишет он. - В Узденском районном центре гигиены и эпидемиологии - новый очаг коронавируса.

Есть подтвержденные случаи инфекции. Один из сотрудников был объявлен контактом первого уровня задолго до этого, но его не изолировали, не отстраняли от работы,

а главный врач не пускал в трудовой и даже социальный отпуск по заявлению. Работник вынужден был ходить на работу, контактировать с коллегами и посетителями.

Подтвердить инфекцию удалось только сдав анализ на платной основе!

И это учреждение здравоохранения, которое должно работать на профилактику и устранение последствий, проводить эпидемиологические расследования и обработку".