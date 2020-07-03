Анекдотическое «волеизъявление» 4 Александр Гольц

3.07.2020, 10:20

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Александр Гольц

Путин окончательно превратился в изгоя на международной арене.

Есть старый анекдот про гусара, который спьяну и от скуки вызвался на спор съесть тарелку дерьма. А потом его соперник решил отыграться и тоже съел тарелку дерьма. Вот они сидят и думают: а зачем мы это сделали? Дерьмо хлебали полной ложкой, а в итоге ничего не выиграли, остались при своих. Мне кажется, что наутро после устроенного недельного аттракциона под названием «голосование» российские начальники или хотя бы те из них, кто сохранил (хоть и прячет сей факт в целях самосохранения) способность к рациональному анализу, должны чувствовать себя этими гусарами, наевшимися дерьма зазря.

Итак, в течение полугода, начиная с момента оглашения Послания Путина Федеральному собранию, велись странные игры с обновлением Конституции. И сама власть, и подведомственные «общественники» сначала накидали две сотни поправок – от бессмысленных и декларативных до абсолютно мракобесных. Толком их никто не обсуждал. Довольно скоро стало понятно – главное не в них. Через месяц престарелой космонавтке Терешковой доверили озвучить то главное, для чего вся эта бредятина и была затеяна. Конвейерная приемка новых статей «Основного закона» была затеяна исключительно для того, чтобы «обнулить» сроки путинского правления, обеспечить ему возможность царствовать до конца жизни. Предполагалось, что народ, занятый подготовкой к дачному сезону, по-быстрому проголосует в апреле. Однако вмешался коронавирус. Нехотя перенесли на июль, когда все уже должны были быть на даче. Не смутились. Блондинка, специально назначенная ответственной, первым делом разъяснила – во всем этом нет никакой необходимости. После принятия региональными законодательными собраниями и «одобрямса» Госдумы и Совета Федерации поправки считаются принятыми. Это, оказывается, главный начальник России решил местному населению приятное сделать. Мол, и вы, смерды, мое безразмерное правление тоже одобрить должны.

Под путинскую прихоть разработали невиданные правила, позволяющие организовать «голосовальное» место под любым кустом. Удивительно, но никому из кремлевских пиарщиков не пришло в голову, что весь антураж, сопровождавший «волеизъявление», – маски, защитные костюмы – намекал, что речь идет о какой-то гадости, соприкасаться с которой опасно и противно.

И вот это, прости господи, «голосование» наконец завершилось. Как предсказывали специально обученные и заранее оплаченные государственные социологи, около 78% севших на тот волшебный пенек россиян одобрили поправки. Осталось понять, зачем все это было нужно. Среди политологов господствует мнение, что Путин таким образом укрепляет свою легитимность. Но если иметь в виду, что вышеозначенное действо никакой законной силы не имеет, смысл могло бы иметь лишь всеобщее по-настоящему единодушное волеизъявление, которое можно использовать в пропагандистских целях.

В результате недельной вакханалии удалось обеспечить лишь среднюю для российских выборов явку. Аналитики при этом говорят о наглом вбросе десятков миллионов бюллетеней «за». Никакого единения под дланью Путина не произошло вовсе. Каждый пятый в стране и каждый третий в Москве проголосовал «против». Свое «нет» поправкам заявил и целый субъект Федерации – Ненецкий автономный округ. Это что угодно, только не единодушие. Более того, мне кажется, легитимность Путина существенно уменьшилась. При всей несправедливости президентских выборов 2018 года (массированная пропагандистская кампания, устранение нежелательных кандидатов, контроль над голосованием со стороны работодателей и пр.) было ощущение, что в прямом жульничестве у начальства необходимости не было. Теперь же пришлось пойти на прямые подтасовки. Огромное количество людей было свидетелями этого. Использовать в дальнейшем это голосование для легитимизации будущего бесконечного путинского правления довольно трудно.

Если «голосование» должно было запугать «несогласных», доказать им, что они – меньшинство, этого очевидно не получилось. Кроме того, анекдотическое «волеизъявление» окончательно превращает Путина в изгоя на международной арене. Если все это «голосование» должно было служить прелюдией к дальнейшему закручиванию гаек, то никакого народного карт-бланша Путин на это не получил. Власти, если она захочет реализовать мракобесные поправки в виде более чем 90 законов, во все большей степени придется опираться на прямое полицейское насилие. «Голосование» здесь ей практически ничего не приносит.

Так зачем же она ела эту тарелку дерьма? Единственное рациональное объяснение – Владимир Владимирович Путин просто решил накормить им свою элиту…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»