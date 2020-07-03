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С родным флагом — по родному городу!

  • 3.07.2020, 10:27
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С родным флагом — по родному городу!

Как белорусские водители поддерживают Флешмоб солидарности.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео автомобилиста, поддержавшего Флешмоб солидарности. Водитель ездил по городу с бело-красно-белым флагом под песню группы «Ляпис Трубецкой» «Не быць скотам». «С родным флагом — по родному городу!», — написал участник Флешмоба солидарности.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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