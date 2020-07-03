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Иран выплатит компенсации за авиакатастрофу под Тегераном

  • 3.07.2020, 10:31
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Иран выплатит компенсации за авиакатастрофу под Тегераном

Украина, Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан будут совместно вести переговоры.

Страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе под Тегераном в январе, будут совместно вести переговоры с Ираном о компенсациях родственникам жертв. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила глава МИД Швеции Анн Линде после встречи с представителями Украины, Канады, Великобритании и Афганистана, передает «Немецкая волна». Министры этих стран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций, подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Анн Линде заявляет, что у нее "нет никаких сомнений" в том, что Иран выплатит компенсации. Ранее он предлагал выплатить по 80 тысяч долларов семьям погибших, Украина сочла эту сумму недостаточной.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан 6 стран. Тегеран официально признал, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "непреднамеренно" - самолет был принят за вражескую цель.


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