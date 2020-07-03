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От коронавируса умер работник завода «Энергомер» в Фаниполе

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  • 3.07.2020, 10:32
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От коронавируса умер работник завода «Энергомер» в Фаниполе
Фото: kp.by

Еще у нескольких сотрудников – положительный тест на COVID-19.

Об вспыше коронавируса на заводе «Энергомер» в Фаниполе Charter97.org сообщил работник предприятия.

"На заводе измерительные приборов "Энергомера" в городе Фаниполь есть подтвержленные случаи коронавируса, - пишет он. - Несколько дней назад от него умер один из сотрудников. По официальной версии, оторвался тромб, но у него был положительный тест на Covid-19.

58 лет ему было... Но он не выглядел больным. Очень живой и позитивный мужчина в расцвете сил. А теперь мы собираем деньги на его похороны.

Остальных сотрудников, которые с ним контактировал, на тесты не вызывают, карантина нет. Все ходят на работу.

Ещё два человека на больничном".


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