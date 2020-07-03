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В мире 17 вакцин от COVID тестируют на людях

  • 3.07.2020, 10:54
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В мире 17 вакцин от COVID тестируют на людях

Самой перспективной считается вакцина, разработанная Оксфордским университетом.

На данный момент в мире на людях тестируют 17 вакцин от коронавируса. При этом испытания находятся на разных фазах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет korrespondent.net.

В ВОЗ также назвали предварительного фаворита испытаний.

"Самой перспективной является вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований, что означает, что ее испытывают на большем количестве людей для выяснения ее безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе обычно вакцины тестируются на здоровых людях - для проверки безопасности.

Ученые пока не могут предсказать, будет ли какая-то вакцина доступна до конца этого года. Обычно на разработку вакцины требуется от 10 до 15 лет. Впрочем, глобальная пандемия коронавируса стала причиной беспрецедентных усилий фармацевтических компаний и исследователей по всему миру для разработки вакцины против COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщали, что в мире разрабатывают 141 вакцину от COVID. При этом в организации надеются получить сотни миллионов доз вакцины против COVID-19 до конца 2020 года.


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