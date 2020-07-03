Трамп прокомментировал глобальный антирекорд пандемии коронавируса в США 3.07.2020, 11:30

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Дональд Трамп

Соединенные Штаты сообщили о более чем 55 000 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ежедневные данные по США в конце четверга составили 55 274 случаев, превысив предыдущий однодневный рекорд в 54 771 случаев, установленный Бразилией 19 июня.

Число случаев коронавируса растет в 37 из 50 штатов США, включая Флориду, подтвердившую более 10 000 новых случаев в четверг.

В Калифорнии, другом эпицентре, положительные результаты выросли на 37%, а количество госпитализаций выросло на 56% за последние две недели.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на последние данные, заявив, что рост новых случаев связан с большим количеством тестов.

"Количество случаев коронавируса растет, поскольку наше тестирование настолько массовое и настолько хорошее, гораздо больше и лучше, чем в любой другой стране. Это отличная новость, но еще лучше новостью является то, что смерти и уровень смертности снижаются", - написал он в Twitter.