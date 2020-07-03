Как сегодня вечером БТ выкручиваться будет? 9 3.07.2020, 11:52

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Лукашенковский праздник провалился.

Несмотря на все усилия, трехпроцентному неудачнику удалось согнать на официальные мероприятия к 3 июля в Минске лишь пару тысяч человек, пишет Telegram-канал «Баста!».

В райцентрах и небольших городах - картина еще более плачевная. Например, в Лепеле и Смиловичах на концерты и митинги, организованные властями пришли пару десятков человек.

«Для небольшого города это всегда праздник - выйти из домов и повеселиться. Сегодня вижу, что веселья нет. И людей вокруг крайне мало. Обычно в такой праздник не протолкнутся», - пишет читатель из Лепеля.

Интересно, как сегодня вечером БТ выкручиваться будет.

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