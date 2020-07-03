В Польше цены на ряд основных товаров уменьшатся 1 3.07.2020, 12:03

С 1 июля в стране снизили НДС.

Среди основных товаров — горчица, апельсины, киви, бананы, лимоны, тимьян, сухарики, мускатный орех, кунжутные палочки, миндаль, крекеры, корица, перец, печенье к чаю, круассаны, пряники, чипсы, выпечка. НДС снизили также на подгузники, тампоны и автомобильные кресла для детей, пишет «Польское радио».

За этот набор до 1 июля нужно было бы заплатить 575,35 злотых (130 евро), после снижения НДС — 507,45 злотых (115 евро).

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что снижение НДС упрощает налоговую систему, от чего выигрывают также малые и средние предприятия.