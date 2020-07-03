Пациент из Бреста: За сутки в больницу привозят 150 пациентов с подозрением на COVID-19 3.07.2020, 12:04

иллюстрационное фото «Наша Ніва»

Коронавирус бушует в областном центре.

За сутки в Брестскую центральную городскую больницу привозят 150 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию. В городской больнице №2 несколько отделений закрывают из-за болезни работников, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Лежу в Брестской городской центральной больнице. За сутки, по словам медсестры, привозят более 150 человек с подозрением на коронавирус. Кровати в проходе стоят. То, что якобы 380 человек по стране, - это наглая ложь.

Сейчас обед, а мы только за полдня насчитали 5 микроавтобусов "Ритуальные услуги", которые подъезжали к больнице", - пишет читатель.

"Друг работает на скорой. Им запрещено делать тесты на коронавирус для уменьшения статистики, хотя тестов и так нет. Обычно зимой у них 400 вызовов в сутки, летом - около 200. Сейчас тоже 400, как и зимой. Из них 300 - потенциально "ковидные".

В особо тяжелых случаях просто возят в больницу - тестов всё равно нет, а реагировать хоть как-то нужно. Некоторые работники запахов не чувствуют, но всему руководству плевать", - говорит подписчик из Бреста.

"Брест, городская больница №2. Закрыто отделение терапии, так как все врачи и медсестры болеют коронавирусом или пневмонией. Также сейчас собираются закрыть отделение неврологии по той же причине", - пишет читатель.

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