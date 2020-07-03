Ученые научились точно пересчитывать возраст собак в человеческие года

Ученые научились точно пересчитывать возраст собак в человеческие года1
- 3.07.2020, 12:15
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Действует ли методика умножения возраста собак на семь?
Биологи из США создали методику, которая позволяет точно пересчитать возраст собаки в человеческие года. Способ основывается на оценке количества определенных меток на ДНК животных, пишет журнал «Нож».
Традиционно люди умножают возраст собак на семь, чтобы перевести его в человеческий. Исследователи решили проверить, насколько этот метод соответствует действительности.
В своей работе ученые обращали внимание на эпигенетические метки — это короткие молекулы, которые отвечают за считываемость генов. По мере старения организма их становится больше.
Биологи взяли образцы более ста собак, чтобы проанализировать их метки. В основном материал брали у лабрадоров-ретриверов. В ходе исследования выяснилось, что умножать возраст собак на семь не имеет никакого смысла.
Собаки очень быстро взрослеют в первые четыре года жизни (по крайней мере, лабрадоры-ретриверы). Уже к концу этого периода у них накапливается столько эпигенетических меток, сколько у людей бывает к 50 годам. Затем процесс старения замедляется, и 14 лет у собаки соответствует 70-75 годам у человека.