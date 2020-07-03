Зеленский и Порошенко необходимы друг другу 7 3.07.2020, 12:38

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коллаж: РБК-Украина

Они — идеальные политические спарринг-партнеры.

Вот уже третью неделю Печерский райсуд Киева не может определить меру пресечения Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко замруководителя Службы внешней разведки (СВР). Прокуратура настаивает: бывший президент Украины нарушил закон, вынудив главу СВР взять на работу бывшего сотрудника СБУ Семочко.

8 июля суд должен окончательно определиться с мерой пресечения для Порошенко. Но уже сегодня можно уверенно сказать: это дело в отношении бывшего украинского президента, как, впрочем, и остальные 24 уголовных производства, в которых фигурирует Петр Алексеевич, обречено на провал. И речь идет даже не о слабой доказательной базе, собранной прокуратурой, а в том, что Порошенко теперь нужен Владимиру Зеленскому не в СИЗО, а как политический спарринг-партнер.

Почему Зеленский не посадил Порошенко

Год назад, еще в ходе своей президентской кампании, Владимир Зеленский обещал украинцам разобраться с командой Петра Порошенко. Лозунг "Придет весна - сажать будем" во многом и определил итог выборов 2019 года. Большинство украинцев были уверены, что во всех их бедах виноват Порошенко, окруженный друзьями, бизнес-партнерами и кумовьями. Избиратели жаждали справедливости и пребывали в ожидании посадок бывших чиновников. Но этот запрос так и не был удовлетворен командой Зеленского.

Действительно ли Владимир Александрович хотел отправить за решетку Петра Алексеевича? Наверное, да. Зеленский был уверен, что, заняв президентское кресло, эту проблему он решит очень быстро. Но не тут-то было. Оказалось, что одного желания главы государства для этого недостаточно. Есть закон, процедура, органы расследования, суд, в конце концов. И юрист по образованию Зеленский, по идее, должен был это понимать.

Но нет. На протяжении года Владимир Александрович требовал от силовиков расследований по Порошенко и его окружению, но те не спешили выполнять указания президента. Как результат - в марте был отправлен в отставку генпрокурор Руслан Рябошапка, которого Зеленский в телефонном разговоре с Трампом называл на "100% своим". На смену ему пришла Ирина Венедиктова.

Поразительно, но, несмотря на все громкие заявления Зеленского о коррупции в окружении Порошенко, новой команде так и не удалось в суде доказать хотя бы один подобный факт. Что, честно говоря, искренне удивляет. Особенно если учесть, что во время президентской кампании вышли несколько журналистских расследований, рассказывающих о нечистых на руку друзьях Порошенко. Но факт остается фактом: Владимир Александрович за две весны так и не смог, как обещал, посадить Петра Алексеевича.

24 уголовных производств против Порошенко

На сегодняшний день Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований (ГБР) ведут в отношении Петра Порошенко 24 уголовных производства - от разжигания в стране межрелигиозной вражды и до государственной измены. По ним экс-президенту могут предъявить обвинения в получения Украиной Томоса, отдаче приказов по обороне Донбасса летом 2014 года и отправлении украинских катеров через Керченский пролив осенью 2018 года. Словом, спектр претензий к Порошенко достаточно широк и порой откровенно курьезен, что позволяет экс-президенту публично глумиться над командой Зеленского.

Впрочем, упомянутое дело о назначении Сергея Семочко зампредом СВР, которое сейчас слушается в Печерском райсуде Киева, пожалуй, одно из самых никчемных, что можно было придумать для пятого президента Украины. Именно оно превратило Порошенко в диссидента и мученика режима, а Зеленского - в человека, преследующего своего политического оппонента. Ведь, по сути, Петра Алексеевича хотят наказать за то, что он в пределах своих полномочий подписывал документы о кадровых назначениях. Определять конституционность этих указов - сфера компетенции не прокуратуры, ГБР или следователей НАБУ, а Конституционного суда.

Неуверенность прокуроров и следователей, сильные ораторские способности Петра Порошенко и его адвокатов превратили процесс по его делу в политическое шоу. Публичные провалы Зеленского и его команды вынуждают даже ярых оппонентов Порошенко вставать на сторону экс-президента, в дни суда четко артикулируя свое требование: "Зелю - прочь!". Именно в этих двух словах - оценка 24 уголовных производств, по которым проходит Порошенко, активной части общества, являвшейся не только движущей силой последнего Майдана, но и ушедшей воевать в Донбасс в 2014 году.

Он же - Порошенко. Кто его посадит?

Сегодня есть большие сомнения, что Зеленский на самом деле хочет посадить Порошенко в тюрьму. Похоже, для Владимира Александровича главная задача - держать своего оппонента на коротком поводке, показывая избирателям - смотрите, я свои обещания выполняю, а вот следователи, прокуроры и судьи все портят. Для Зеленского Порошенко на свободе - это живое воплощение прошлой преступной власти. Его всегда можно вызвать на допрос в прокуратуру или же на заседания суда. Порошенко же в тюрьме - это массовые уличные выступления его сторонников, итогом чего вполне может стать новый Майдан.

Сам же Порошенко из преследований со стороны команды Зеленского пытается выжать максимум дивидендов. Экс-президент прекрасно понимает, что в условиях его поддержки лидерами западных государств нынешние украинские власти не решаться посадить его даже в СИЗО. Поэтому сегодня он выступает как лидер всех национально-демократических сил и реальный противовес Зеленскому. Пока действующий президент теряет рейтинг, его главный оппонент набирает политические обороты.

Как бы это странно сегодня ни звучало, но Зеленский и Порошенко просто необходимы друг другу. Они - идеальные политические спарринг-партнеры. С более мелкими по масштабу оппонентами Владимир Александрович будет выглядеть очень жалко, а Петр Алексеевич - не так могущественно и величественно. Их противостояние выглядит эпично и масштабно - как и год назад. Первый пытается играть роль президента, второй - все никак не может из этой роли выйти. Зеленский и Порошенко просто обречены бороться друг с другом. По крайней мере до тех пор, пока в Украине не появится новый президент.

Сергей Руденко, "Немецкая волна"