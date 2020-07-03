В белорусских продуктах обнаружили антибиотики и кишечную палочку 12 3.07.2020, 12:40

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Нарушения санитарных норм обнаружены в продуктах шести предприятий.

По информации управления Россельхознадзора по Самарской области, в продуктах шести белорусских предприятий при проверке молока, сыра, творога и говядины было выявлено очередное нарушение ветеринарно-санитарных требований, пишет citytraffic.ru.

Так, как сообщается, в сухом обезжиренном молоке Волковысского ОАО «Беллакт» и сыворотке ОАО «Молочные горки» обнаружили ципрофлоксацин; в говядине ООО «Пекалин‑М» оказались листерии; антибиотик обнаружили в сыре ОАО «Витебский мясокомбинат»; кишечную палочку нашли в твороге ОАО «Молоко»; превышение бактериальной обсемененности выявлено в кормовой добавке ООО «Белэкотехника».