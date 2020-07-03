Британия призвала белорусские власти освободить политзаключенных 6 3.07.2020, 13:07

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Также Минск призвали к проведению свободных выборов.

Великобритания внимательно следит за развитием событий в Беларуси, особенно в связи с президентскими выборами, заявил заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Никола Мюррей 2 июля на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Текст выступления опубликован на сайте британского правительства, сообщает «Белсат».

В своем заявлении Мюррей отметил, что Великобритания ранее уже выражала обеспокоенность по поводу репрессий в Беларуси против журналистов, блогеров, правозащитников и мирных демонстрантов.

«На сегодняшний день более 400 человек были задержаны или арестованы, причем многим грозит административное наказание, например, штрафы, а некоторым – уголовное преследование. Среди задержанных были журналисты и работники СМИ, которые освещали события, а также блогеры.

Как сказал в своем заявлении от 20 июня представитель по вопросам свободы средств массовой информации, «журналисты играют решающую роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, особенно связанных с выборами». Мы повторяем его «призыв беспечить журналистам возможность выполнять свою работу и освещать публичные собрания, не боясь задержания», – заявил Мюррей.

Он напомнил, что при создании ОБСЕ страны-участники заявили, что будут уважать права своих граждан принимать участие в управлении своей страной напрямую или через представителей, которых они свободно выбирают путем честных выборов.

«Великобритания обеспокоена задержанием Виктора Бабарико, одного из потенциальных кандидатов в президенты, и его сына Эдуарда. Мы также обеспокоены расследованием МВД в связи с предполагаемой причастностью другого претендента, Валерия Цепкало, к «незаконной деятельности».

Мы призываем белорусские власти освободить господина Бабарико и его сына из предварительного заключения и уважать верховенство закона, включая право на справедливое судебное разбирательство. Мы также призываем белорусские власти освободить представителей оппозиции и гражданского общества, подвергшихся произвольным арестам и задержаниям», – добавил Мюррей.

Кроме того, он призвал власти обеспечить на выборах присутствие независимых наблюдателей.