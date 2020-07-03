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На шведском Готланде появится дорога для подзарядки электромобилей

  • 3.07.2020, 13:16
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На шведском Готланде появится дорога для подзарядки электромобилей

Ее длина составит четыре километра.

На шведском острове Готланд появится участок трассы, который сможет подзаряжать проезжающие по нему электромобили. «Электродорога» длиной около 4 километров соединит главный город острова Висбю с аэропортом, пишет euro-pulse.ru. Запуск планируется на август 2020 года.

Под дорожное покрытие будут вмонтированы магнитные катушки, а на обочинах установят инверторы-передатчики. Эта система будет заряжать проезжающие по дороге электромобили по принципу электромагнитной индукции.

Производители планируют настроить систему так, чтобы в первую очередь она подзаряжала электробусы и грузовики. Их важнее перевести на электродвигатели, так как автобусы и грузовики с двигателем внутреннего сгорания сжигают больше топлива и приносят больший вред окружающей среде, чем легковые автомобили.

Авторы проекта – израильский стартап Electreon Wireless. Этим летом он также запускает «электродорогу» в Тель-Авиве длиной 2 километра.

Первая «электродорога» в мире появилась тоже в Швеции, в 2018 году. Тогда шведская компания Elways оборудовала специальным дорожным покрытием eRoadArlanda 2 километра трассы на выезде из международного аэропорта Стокгольм-Арланда.


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