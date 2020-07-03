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«Ради ваших детей и внуков - встаньте с ними рядом»

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  • 3.07.2020, 13:31
  • 6,006
«Ради ваших детей и внуков - встаньте с ними рядом»
Фото: tut.by

Белорусский отец рассказал, как перестал быть «генералом диванных войск».

Что изменило позицию обычного белоруса, который решил подняться с дивана? Телеграм-канал "Европейская Беларусь" опубликовал эмоциональное письмо читателя:

"Мне 30 лет, я практически прожил половину своей жизни, - пишет белорус, недавно ставший отцом. - Скажу честно: я устал, устал боятся, устал молчать.

Я никогда ранее не проявлял активной гражданской позиции. Я молчал, я был смелый только сидя на диване, я был генералом диванных войск.

Что изменилось? У меня появился ребенок. Маленький чудесный человечек, который еще не знает и не понимает где он живет, в какой стране, в какой системе. Я говорю с полной ответственностью: я готов перегрызть глотку тому, кто пожелает обидеть моего ребенка. И прямо сейчас происходит то, что эта система во главе с самоназначенцами посягает на свободу моего ребенка. Я не представляю того момента, когда он спросит "Папа а почему мы так живем? А почему эти дяди бьют других людей? И самый страшный вопрос, который он мне может задать. "Папа, а почему ты не защитил меня?"

Я понимаю, что если промолчу сегодня, у моих детей не будет завтра.

Если вам нет 20 лет, и вы промолчите сегодня, то завтра украдут вашу молодость и ваше будущее.

Если вам до 30, то у ваших детей могут украсть всю их жизнь.

Если вам до 45, у вас уже украли 26 лет вашей жизни, а если вам за 45, то вы совершили ошибки в 1994, 1996, 2004 годах и несете ответственность за происходящее, потому что позволили этому случится.

Да, все совершают ошибки, поэтому прошу вас исправить свои ошибки прошлого. Ради ваших детей и внуков, встаньте с ними рядом. Много раз мы молчали, промолчим еще раз?

Нас очень много. Многим из нас не хватает поддержки, не хватает плеча, чтобы подняться. Поэтому я прошу: не молчите, говорите. Говорите громко!"


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