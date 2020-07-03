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Житель Гомеля: Пойду до конца, буду участвовать во всем, чтобы избавиться от этого паразита

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  • 3.07.2020, 14:04
  • 2,979
Житель Гомеля: Пойду до конца, буду участвовать во всем, чтобы избавиться от этого паразита
Фото: SVABODA.ORG

Если это флешмоб - стучите по посуде, если цепь солидарности - стойте, если Площадь - выходите.

В телеграм-канал «Европейская Беларусь» написал гомельчанин и поделился своей болью:

- В апреле я потерял жену, ей было всего 26 лет.

Очень иронично, ведь она скончалась от двусторонней пневмонии, и я лично виню человека, который именно 26 лет доводит страну до отчаяния.

Она всю жизнь прожила при этом режиме, и несмотря ни на что была оптимисткой. Ее забрали в больницу, когда было уже поздно, и аппарата ИВЛ для нее просто не хватило, хотя врач сказал, что он бы уже не помог. Тестов никаких ей до госпитализации не делали, потому что "у нас нормальная эпидемиологическая обстановка и беспокоиться не о чем, это обычный бронхит".

Повторяю - я виню в смерти своей жены только Лукашенко, а как гражданин Беларуси - виню его в смертях десятков тысяч наших сограждан, только его бездарность, нарциссизм и наплевательство довели до этого.

Я остался абсолютно один, боль не прошла, и не пройдет, пока этот человек не на своем месте, а место его в тюрьме. Каждый убийца должен быть наказан.

Я пойду до конца, буду участвовать во всех движениях и мероприятиях, которые помогут нашей стране избавиться от этого паразита.

И призываю к этому всех. Если это флешмоб со стучанием по посуде - стучите, если цепь солидарности - стойте, если площадь - выходите.

Потому что если его не остановить, то он убьет всех, до последнего.


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