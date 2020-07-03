закрыть
3 июля 2020, пятница, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономист рассказал, как будет расти доллар на следующей неделе

  • 3.07.2020, 14:18
  • 2,427
Экономист рассказал, как будет расти доллар на следующей неделе

На внешних рынках за последние дни было две тенденции.

Белорусский рубль в начале июля снизился к американской и европейской валютам. Продолжат ли дорожать доллар и евро на следующей неделе, после длинных выходных в Беларуси? Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии Myfin.by.

– На внешних рынках за эту короткую неделю было две тенденции. Первая – это рост евро к доллару – с 1,1220 до 1,1280, или на 0,5%.

Другой, более сильной, тенденцией было снижение российского рубля. Доллар подорожал к российскому рублю с 69,1 до 70,5, или на 1,9%.

Евро подорожал с 77,6 до 79,5 российского рубля, или на 2,5%.

В результате такого движения доллар и евро к белорусскому рублю подорожали, российский рубль снизился. Доллар вырос на 1,57%, евро подорожал на 2,09%, а российский рубль снизился на 0,37%.

На этот раз рост доллара и евро перевесил снижение российского рубля. Валютная корзина выросла на 0,7%. Это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль обесценивается к валютной корзине.

На следующей неделе может продолжиться тенденция по снижению российского рубля к иностранным валютам.

В этом случае у нас доллар может подорожать до 2,46 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 2,79 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,42 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.


популярное за неделю

Мнение

Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович