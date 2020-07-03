В Украине упростили поступление детей с оккупированных территорий в вузы 3.07.2020, 14:57

Ранее такая возможность была предусмотрена только для абитуриентов из Крыма.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада приняла законопроект приняла закона, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления в вузы, передает корреспондент издания "Гордон".

За соответствующий проект закона №3734 в первом чтении проголосовало минимально необходимое количество голосов – 226, во втором чтении и в целом – 310.

Законопроект предлагает позволить детям, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, поступать в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам в пределах установленных квот.

Ранее такая возможность была предусмотрена только для абитуриентов из Крыма, и они могли поступать только в определенные вузы. После принятия законопроекта №3734 абитуриенты и из Крыма, и с Донбасса смогут поступать по экзаменам в любой вуз.

"В каждом вузе будут квоты, и абитуриенты, которые поступают на учебу с неподконтрольных территорий будут конкурировать в пределах этих квот", – объяснил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам образования и науки в Верховной Раде Сергей Бабак.

Он отметил, что борьба за умы и сердца молодежи, которая проживает на временно оккупированной территории Крыма и Донбасса, – это не мене важно, чем борьба на фронте.