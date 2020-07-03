Алесь Круткин: Беларусь будет свободной! 3 3.07.2020, 16:13

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Алесь Круткин

Видеоблогер и активист «Европейской Беларуси» освобожден после месяца ареста.

Алесь Круткин был задержан 5 июня и тайно осужден на 15 суток. Арест он отбывал в Минске, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

20 июня его этапировали в Полоцк, где прошел еще один закрытый процесс. Алесю Круткину продлили арест еще на 15 суток.

"Аресты активистов и блогеров – это паника Лукашенко. Он понимает, что его дни сочтены. Но не понимает, что против него – не отдельные люди, не блогеры, не политические организации. Даже в тюрьме против него все – от сотрудников милиции до осужденных. Осталось совсем немного, и Беларусь будет свободной", - сказал Алесь после освобождения.