От коронавируса умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова 3.07.2020, 16:23

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Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Вирус дал осложнение на сердце.

В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова, тренер Абдулманап Нурмагомедов, который был заражен коронавирусом. Об это сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет znak.com.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров.

О том, что отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в один из военных госпиталей Москвы и находится в коме, стало известно в мае этого года. По данным Baza, проведя несколько дней в коме, Абдулманап Нурмагомедов пришел в себя.

Позднее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что состояние его отца оценивается как «очень тяжелое». «Это вирус дал ему [осложнение] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. У него очень тяжелое положение», — говорил боец в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.