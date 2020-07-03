закрыть
3 июля 2020, пятница, 18:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Испания закрывает половину своих угольных электростанций

  • 3.07.2020, 16:45
  • 1,478
Испания закрывает половину своих угольных электростанций

Еще четыре станции готовят к закрытию в 2021-2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

С 30 июня в стране прекратили работу 7 из 15 угольных электростанций, после того как их владельцы решили, что переоборудование станций в соответствии с требованиями законодательства ЕС финансово невыгодно. Это электростанции в А-Корунья, Астурии, Ла-Робла, Леоне, Теруэле, Кордове и Паленсии.Эту информацию подтвердили изданию компании-владельцы - Naturgy, Endesa, Viesgo и Iberdrola.

Еще четыре станции готовят к закрытию в 2021-2022 году.

Несколько лет назад все эти угольные электростанции были ответственны за 15% всех выбросов парниковых газов в Испании, обеспечивая в 2018 году 15% потребностей в электроэнергии. На май 2020 года доля электроэнергии из угольных электростанций сократилась до 1,4%.

Издание отмечает, что эти шаги обусловлены не столько политикой испанского правительства, как ситуацией на рынке и требованиями ЕС.

Испанское министерство экологического перехода одновременно не присоединилось к группе стран, которые предлагают установить четкие временные рамки поэтапного отказа от угольных электростанций.

Полтора года назад в Испании закрыли угольные шахты, поскольку они бы не "выжили" без государственной поддержки - что запрещено законодательством ЕС.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина