Испания закрывает половину своих угольных электростанций 3.07.2020, 16:45

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Еще четыре станции готовят к закрытию в 2021-2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

С 30 июня в стране прекратили работу 7 из 15 угольных электростанций, после того как их владельцы решили, что переоборудование станций в соответствии с требованиями законодательства ЕС финансово невыгодно. Это электростанции в А-Корунья, Астурии, Ла-Робла, Леоне, Теруэле, Кордове и Паленсии.Эту информацию подтвердили изданию компании-владельцы - Naturgy, Endesa, Viesgo и Iberdrola.

Еще четыре станции готовят к закрытию в 2021-2022 году.

Несколько лет назад все эти угольные электростанции были ответственны за 15% всех выбросов парниковых газов в Испании, обеспечивая в 2018 году 15% потребностей в электроэнергии. На май 2020 года доля электроэнергии из угольных электростанций сократилась до 1,4%.

Издание отмечает, что эти шаги обусловлены не столько политикой испанского правительства, как ситуацией на рынке и требованиями ЕС.

Испанское министерство экологического перехода одновременно не присоединилось к группе стран, которые предлагают установить четкие временные рамки поэтапного отказа от угольных электростанций.

Полтора года назад в Испании закрыли угольные шахты, поскольку они бы не "выжили" без государственной поддержки - что запрещено законодательством ЕС.