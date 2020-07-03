Евросоюз одобрил ремдесевир как средство от COVID-19 1 3.07.2020, 17:21

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Из-за пандемии разрешение на использованию ремдесевира было выдано Еврокомиссией в течение одной недели.

Европейская комиссия выдала разрешение на продажу лекарственного средства ремдесивир, сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения COVID-19. Об этом говорится на сайте ЕК, пишет gordonua.com.

Разрешение было выдано по ускоренной процедурой после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"Данные о ремдесивире были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры скользящей проверки, подхода, используемого EMA во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", – говорится в сообщении.

В ЕС добавили, что из-за пандемии разрешение было выдано в течение одной недели после рекомендации EMA, хотя обычно проходит не менее 67 дней.

Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет. Он был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

Препарат ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля. Минздрав хочет закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину при помощи дипломатических каналов.

В конце июня США скупили почти все американские запасы и будущие партии ремдесивира на три месяца вперед.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,4 млн, из них почти 5,36 млн вылечились, а 511 тыс. – умерли.