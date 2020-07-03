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Автор популярного Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» выехал за границу

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  • 3.07.2020, 17:28
  • 5,094
Автор популярного Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» выехал за границу
Сергей Беспалов

Ранее на блогера развернули охоту.

Автор популярного Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» выехал из Беларуси. Об этом сообщили в самом канале:

- Сообщаем о том, что наш администратор и создатель успешно покинул территорию Беларуси.

На Сергея Беспалова развернули настоящую охоту и пытались схватить, как это уже делали со многими блогерами. Однако Сергею удалось остаться на свободе и выехать за пределы страны.


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