Автор популярного Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» выехал за границу 2 3.07.2020, 17:28

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Сергей Беспалов

Ранее на блогера развернули охоту.

Автор популярного Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» выехал из Беларуси. Об этом сообщили в самом канале:

- Сообщаем о том, что наш администратор и создатель успешно покинул территорию Беларуси.

На Сергея Беспалова развернули настоящую охоту и пытались схватить, как это уже делали со многими блогерами. Однако Сергею удалось остаться на свободе и выехать за пределы страны.