Автор популярного Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» выехал за границу

Автор популярного Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» выехал за границу2
- 3.07.2020, 17:28
- 5,094
Ранее на блогера развернули охоту.
Автор популярного Telegram-канала «Мая краіна Беларусь» выехал из Беларуси. Об этом сообщили в самом канале:
- Сообщаем о том, что наш администратор и создатель успешно покинул территорию Беларуси.
На Сергея Беспалова развернули настоящую охоту и пытались схватить, как это уже делали со многими блогерами. Однако Сергею удалось остаться на свободе и выехать за пределы страны.