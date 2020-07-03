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19:00. Креативная Беларусь

  • 3.07.2020, 18:12
  • 1,701
19:00. Креативная Беларусь

Таракан боится шума!

Белорусы оригинально проводят ежедневные Флешмобы солидарности. Сегодня в 19:00 граждане нашей страны покажут изобретательность и творческий подход к акции в одиннадцатый раз подряд! 97% требующих перемен открывают окна квартир, вывешивают национальные флаги, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают громко музыку. Всего 2 минуты — но каждый день и до победы!

Акции солидарности с Беларусью проходят и на международном уровне. Люди выходят с плакатами и бело-красно-белыми флагами на площади и улицы во многих городах мира. Акции и пикеты уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Вене, Мадриде, Барселоне, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Измире, Тель-Авиве, на Бали и в других городах планеты.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

19:00 Вильнюс снова солидарен с белорусами. Акция с участием литовских политиков прошла возле президентского дворца. Президента Литвы призвали поддержать протестующих белорусов.


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