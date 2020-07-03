На акции солидарности в Вильнюсе президента Литвы призвали поддержать протестующих белорусов 3.07.2020, 18:37

Белорусская диаспора передала Гитанасу Науседе важное обращение.

3 июля в разных странах Европы проходят акции солидарности с белорусскими политзаключенными и протестующими.

В Вильнюсе «Литовская либеральная молодежь» совместно с представителями белорусского сообщества в Вильнюсе, возле президентского дворца, провела акцию солидарности «За демократическую Беларусь», чтобы поддержать граждан Беларуси «в их стремлении к переменам, к свободному и демократическому государству, которое будет руководствоваться верховенством закона и прозрачностью, основанными на международных стандартах и уважении к правам человека и ответственности перед своими гражданами», передает «Белсат».

Фото: «Белсат»

На акции присутствовали около 40 человек, среди которых были члены Сейма Литвы, евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, представители ЕГУ, Вильнюсского белорусского клуба «Сябрына» и другие местные белорусские организации.

Фото: «Белсат»

Белорусская диаспора передала литовскому президенту Гитанасу Науседе обращение с призывом поддержать борьбу белорусов за перемены к свободному и демократическому государству, а также еще раз обратить внимание на проблемы, связанные с Островецкой АЭС. Под обращением подписались все участники акции.

Акция прошла возле президентского дворца. Фото: «Белсат»

Выступающие стремятся сейчас проводить акции не только возле белорусского посольства, но также возле различных правительственных учреждений и международных организаций, чтобы привлечь внимание к международной солидарности. Во время сегодняшней акции появилась идея организовать «Балтийский Путь» и присоединить к цепи и Минск. Сделать это по линии Вильнюс-Медининкай, Медининкай-Минск, чтобы показать единство, устремления к демократии. Участники акции призывают присоединиться к этой инициативе.

Участники акции передали обращение президенту Литвы. Фото: «Белсат»