Ученые: Животные действительно могут предсказывать землетрясения 3.07.2020, 19:12

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Исследователи провели наблюдения за коровами, овцами и собаками.

Международная группа ученых под руководством Мартина Викельского из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка смогла доказать, что животные действительно могут предсказывать землетрясения. Как сообщает zn.ua, исследователи выяснили, что поведение животных менялось за 20 или менее часов до землетрясения.

В ходе исследования ученые наблюдали за шестью коровами, пятью овцами и двумя собаками, которые обитали на ферме, расположенной в сейсмически активном регионе Италии. На животных надели датчики движения и наблюдали за их активностью на протяжении нескольких месяцев. За этот период поблизости произошло 18 тысяч землетрясений — в основном небольших, однако 12 толчков были с магнитудой четыре и выше по шкале Рихтера.

Из этих землетрясений были отобраны те, которые повлекли за собой статистически значимые подвижки почвы на самой ферме — это либо сильные толчки, чей эпицентр располагался на расстоянии до 28 километров, либо слабые с эпицентром в непосредственной близости. Сейсмические данные были наложены на специально отмеченные значимые отклонения в поведении животных. Поскольку поведенческие реакции коров, овец, собак различаются, для оценки данных была применена эконометрическая методика, используемая обычно для анализа поведения инвесторов на рынке. При этом были учтены различные факторы, нарушающие обычное поведение животных.

Оказалось, что поведение животных менялось за 20 или менее часов до землетрясения. При этом, чем ближе животное подходило к эпицентру землетрясения, тем раньше менялось его поведение. Отмечается, что заметить изменения в поведении животных удалось только благодаря тому, что за ними наблюдали коллективно.

Вместе с тем, исследователи не знают, каким образом животные предвидят землетрясение. Возможно, они улавливают ионизацию воздуха или чувствуют выход подземных газов.