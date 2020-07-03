COVID-19 оставил банковскую систему России без резервов 3.07.2020, 19:28

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Объем сомнительных, проблемных и безнадежных кредитов в банковской системе РФ достиг 8,5 триллиона рублей.

Такие данные приводит Райффайзенбанк в обзоре по сектору за май, пишет finanz.ru.

Из общего массива проблемных активов сформированными резервами на возможные потери банки покрыли лишь чуть больше половины - 4,9 триллиона российских рублей.

Таким образом, без покрытия остаются потенциально дефолтные кредиты на 3,6 триллиона рублей. При этом запас капитала в банковской системе на 1 мая составлял 4,2 триллиона рублей - на столько собственные средства банков превышали минимально допустимый уровень (8% для обычных банков и 10% - для системообразующих).

Иными словами, полное резервирование проблемных активов может оставить банковскую систему РФ практически без «подушки безопасности». Более того, «при создании резервов в полном объеме показатель достаточности для некоторых системообразующих банков упал бы ниже минимально допустимого уровня», предупреждают аналитики Райффайзенбанка.

Чтобы этого не происходило, ЦБ ввел регуляторные послабления: банкам разрешено не признавать ухудшение кредитного качества заемщиков, если оно произошло вследствие COVID-19, и не создавать резервы по таким кредитам.

О масштабе реализовавшегося кредитного риска свидетельствуют данные на основе формы 0409115, которые пока доступны лишь за март, указывают аналитики банка: объем нестандартных, сомнительных, проблемных и безнадежных кредитов подскочил на 1,48 триллиона рублей. При этом по активам на 370 млрд рублей «возврат средств имеет близкую к нулю вероятность».

Поблажки от ЦБ действуют до сентября 2020 года, но с большой вероятностью регулятор продлит их, считают в Райффайзенбанке.

Хотя банковская система в целом формально продолжает работать «в плюс» (45,4 млрд рублей за май), на деле всю прибыль сектора обеспечивает один Сбербанк (45,1 млрд рублей).

То есть вся остальная банковская система суммарно сработала «в ноль». При этом доля убыточных банков выросла с 21% в начале года до 29%.

В мае суммарный убыток этих организаций, в которым относятся не только малые и средние банки, составил около 11 млрд рублей.