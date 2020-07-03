Amnesty International запустила акцию срочной помощи по освобождению Павла Северинца 1 3.07.2020, 19:38

Павел Северинец

Фото: charter97.org

Все виновные в нарушениях прав человека будут привлечены к ответственности.

Международная правозащитная организация Amnesty International запустила акцию срочной помощи по освобождению узника совести сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, который отбывает административный арест с 7 июня, пишет правозащитный центр «Весна».

На свободу он должен выйти только в сентябре. Кроме того, Amnesty International обратилась к властям Беларуси с призывом немедленно прекратить эскалацию атак на права человека, освободить всех удерживаемых под стражей исключительно за мирное пользование правами, а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека.

"Из достоверных источников нам стало известно о жестоком обращении под стражей с известным белорусским оппозиционером Павлом Северинцем, которого арестовали 7 июня. Павел Северинец – узник совести, которого следует немедленно освободить безо всяких условий, а до тех пор гарантировать его безопасность и неприкосновенность. Присоединяйтесь к нашей акции срочной помощи, чтобы добиться его освобождения!", – призывают правозащитники Amnesty International.

По словам жены и уже освободившихся сокамерников, ему не дали встретиться с адвокатом и десять дней подряд держат в карцере. Ему приходится спать на нарах без матраса, которые ежедневно с 6:00 до 22:00 откидывают к стене. Всё остальное время ему приходится стоять или сидеть на единственном табурете. В камере нет водопровода, а Павла Северинца не выводят на прогулки. У него забрали личные вещи, средства гигиены и теплую одежду. Павел Северинец – набожный христианин, но у него отняли и Библию. До 29 июня в изоляторе отказывались принимать от жены передачи для Павла Северинца. Причём неизвестно, дошла ли до него передача, которую в конце концов приняли.

"В ответ на беспрецедентную мобилизацию оппозиции и акции протеста против Лукашенко по всей Беларуси власти развернули кампанию по очернению и задержанию основных кандидатов в президенты по сфабрикованным обвинениям. В случае признания виновными, им грозят длительные сроки лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов и группы неизвестных в штатском зачастую с превышением силы задержали уже несколько сотен сторонников оппозиции, независимых журналистов, блогеров, интернет-активистов и просто прохожих в ходе мирных акций протеста. Даже малолетние дети находятся под угрозой, власти неоднократно угрожали политическим активистам изъять их детей под опеку государства. За мирное пользование правами на свободу собраний и свободу выражения мнений задержали, оштрафовали и подвергли «административному аресту» уже сотни человек; завели много уголовных дел", – отмечают правозащитники Amnesty International.

Павла Северинца уже признавали узником совести в 2011 году. Тогда его приговорили к трём годам исправительных работ по итогам участия в массовых акциях протеста после президентских «выборов» в Беларуси.

"Наступление на политическую оппозицию и гражданское общество сейчас и после «выборов» 2010 года отличаются. Сейчас преследования начались за несколько месяцев до «выборов» на фоне рекордно низкого, по всеобщему убеждению, рейтинга Лукашенко в Беларуси", – добавляют международные правозащитники.