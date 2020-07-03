Жители Горок рассказали, как их семьи столкнулись с коронавирусом 3.07.2020, 20:20

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Лечение длится месяцами.

Журналисты horki.info спросили у простых прохожих в Горках, сталкивались ли они с новым коронавирусом.

Юлия:

- Моя мама и я переболели пневмонией, я вот только выписалась. Нас обеих лечили в больнице. Мама в марте справилась за неделю, а я лечилась около месяца.

Валентина Анатольевна:

- И даже с летальным исходом. Примерно неделю назад умерла знакомая в возрасте 70 лет. Насколько я знаю, у нее был подтвержден коронавирус. Я стерегусь, понимаю, что опасность реально существует. Постоянно ношу маску в общественных местах. Хочу попросить жителей города: люди, пожалуйста, соблюдайте дистанцию.

Юрий Степанович:

- У соседей по дому было – говорят, семья переболела коронавирусом. Я видел, как их "скорая" забирала, лечились в Горках. Я этой заразы, конечно, опасаюсь.