Жители Горок рассказали, как их семьи столкнулись с коронавирусом
- 3.07.2020, 20:20
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Лечение длится месяцами.
Журналисты horki.info спросили у простых прохожих в Горках, сталкивались ли они с новым коронавирусом.
Юлия:
- Моя мама и я переболели пневмонией, я вот только выписалась. Нас обеих лечили в больнице. Мама в марте справилась за неделю, а я лечилась около месяца.
Валентина Анатольевна:
- И даже с летальным исходом. Примерно неделю назад умерла знакомая в возрасте 70 лет. Насколько я знаю, у нее был подтвержден коронавирус. Я стерегусь, понимаю, что опасность реально существует. Постоянно ношу маску в общественных местах. Хочу попросить жителей города: люди, пожалуйста, соблюдайте дистанцию.
Юрий Степанович:
- У соседей по дому было – говорят, семья переболела коронавирусом. Я видел, как их "скорая" забирала, лечились в Горках. Я этой заразы, конечно, опасаюсь.