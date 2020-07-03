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Как минчанин «поднял» на Флешмоб своих соседей

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  • 3.07.2020, 20:52
  • 1,573
Как минчанин «поднял» на Флешмоб своих соседей

Гремите громче, гремите регулярно и стены рухнут.

Минчанин рассказал телеграм-каналу "Баста", как "поднял" на Флешмоб солидарности своих соседей.

"Еще неделю назад я был единственным, кто стучал по сковородке у себя во дворе на Юго-Западе, а сейчас я могу определить минимум с десяток разных звуков в разных местах двора, - пишет он. - Да, дома у нас тут большие, но это и хорошо, ведь эхо делает своё дело.

Поначалу я чувствовал себя не очень комфортно, даже как-то в голову мысль пришла: "Что я, взрослый, 45-летний мужик, делаю? Никому же кроме меня это не нужно". Особенно в первые дни это было, когда бренчал в одиночестве.

Сейчас я понимаю, что нужно многим, и я рад что в нашем конкретном дворе я сделал первый шаг, можно сказать первый толчок.

Теперь я точно уверен в том, что это нужно многим, просто не все еще перебороли себя и не все поняли ту силу, которая появляется у нас, когда мы вместе, когда слышим и видим друг друга. Никогда в жизни у меня не было таких эмоций!

Совет тем, кто пока гремит один. Гремите громче, гремите регулярно, и к вам потянутся люди, и стены рухнут".

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