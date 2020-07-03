закрыть
3 июля 2020, пятница, 21:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Европе появятся новые деньги

  • 3.07.2020, 21:22
  • 1,140
В Европе появятся новые деньги
фото: twitter.com/ecb

В обращение купюры запустят уже со следующей недели.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал выпуск новых печатных банкнот достоинством в пять и десять евро. На новых деньгах, которые скоро появятся в обращении в Европе, появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард. Информация об этом опубликована на официальной странице регулятора в Twitter, пишет unian.net.

В обращение купюры запустят со следующей недели. До этого момента в еврозоне расплачиваются деньгами с подписями трех предшественников Лагард: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги.

Главой ЕЦБ Лагард стала в 2019 году. Старые банкноты останутся законным платежным средством.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина