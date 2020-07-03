В Европе появятся новые деньги 3.07.2020, 21:22

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фото: twitter.com/ecb

В обращение купюры запустят уже со следующей недели.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал выпуск новых печатных банкнот достоинством в пять и десять евро. На новых деньгах, которые скоро появятся в обращении в Европе, появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард. Информация об этом опубликована на официальной странице регулятора в Twitter, пишет unian.net.

В обращение купюры запустят со следующей недели. До этого момента в еврозоне расплачиваются деньгами с подписями трех предшественников Лагард: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги.

Главой ЕЦБ Лагард стала в 2019 году. Старые банкноты останутся законным платежным средством.