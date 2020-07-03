Ученые назвали пять лучших напитков для хорошего сна 2 3.07.2020, 21:40

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Один из напитков - вишневый сок.

Зарубежные медики перечислили 5 лучших напитков для сна и избавления от стресса. Одной из рекомендаций является употребление теплого молока, пишет сайт orthodox.od.ua.

Как пояснили специалисты, плохое качество сна способно спровоцировать накопление артериальных бляшек. Это может привести к серьезным заболеваниям сердца. Кроме того, воспалительные процессы в организме, связанные с недостаточностью ночного отдыха, чреваты ухудшением работы мозга, плохой производительностью, увеличением веса.

Медики порекомендовали пить теплое молоко, так как оно содержит в достаточном количестве триптофан, гормон, имеющий прямое отношение к мелатонину, способствующему ускорению засыпания. В этом же списке миндальное молоко, что объясняется присутствием в нем магния - элемента, укрепляющего нервную систему.

В свою очередь ромашковый чай является еще одним естественным вариантом получения хорошего сна, учитывая то, что он не содержит кофеина. Для большего эффекта рекомендуется употреблять его с добавками Mg. Не хуже с поставленной задачей справляется кокосовая вода, так как благодаря присутствию в составе калия происходит расслабление мышц, что противодействует бессоннице. Этот напиток также богат витамином В, который помогает в снятии стресса.

Исследование, опубликованное в журнале Medical Food в 2010 году, показало, что употребление около 500 мл вишневого сока в течение дня приводит к значительному улучшению качества сна, добавили медики.