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Количество случаев коронавируса в мире превысило 11 миллионов

  • 3.07.2020, 22:31
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Количество случаев коронавируса в мире превысило 11 миллионов

В некоторых странах наблюдается возобновление распространения инфекции.

Количество случаев коронавируса в мире превысило 11 миллионов, что стало еще одной вехой в распространении этой болезни, которая за семь месяцев унесла жизни более полумиллиона человек. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Многие пострадавшие страны ослабляют меры по ограничению распространения коронавируса, одновременно внося значительные изменения в социальную жизнь. Эти изменения могут продолжать действовать в течение года или дольше, пока не станет доступной вакцина.

В некоторых странах наблюдается возобновление распространения инфекции, что вынуждает власти частично восстанавливать локдаун.

В четверг США сообщили о более чем 55 400 новых случаях заболевания COVID-19, что стало новым ежедневным мировым антирекордом. Несколько американских губернаторов приостановили планы по восстановлению экономики своих штатов в связи с резким ростом числа заражений.

Почти четверть глобальных случаев смерти от коронавируса зарегистрирована в Соединенных Штатах - почти 129 000 человек.

Заболеваемость в Латинской Америке (в Бразилии - 1,5 миллиона случаев) составляет 23% от общего числа инфицированных людей в мире. Индия стала новым эпицентром в Азии, там уже 625 000 случаев.

На Азию и Ближний Восток приходится около 12% и 9% случаев соответственно.

За прошедшие сутки по общемировому времени (GMT) коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 208 864 человек. Это рекордная суточная заболеваемость за все время пандемии.


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