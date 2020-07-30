Специалисты рассказали о новой мутации коронавируса: адаптировался и стал более заразным
- 30.07.2020, 7:53
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Исследование провели в Гонконге.
Ученые Гонконга обеспокоены изменениями, происходящими с новым коронавирусом COVID-19.
Специалисты считают, что он научился лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным, пишет ТАСС.
К такому выводу ученые пришли, сравнив штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе третьей волны коронавируса в Гонконге. В ходе работы они выявили генетическую идентичность штаммов с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.
"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования. Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", – отметил доцент Гилман Сиу из местного Политеха.