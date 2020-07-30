Фотофакт: «Таракана» подсоединили к катетеру

Фотофакт: «Таракана» подсоединили к катетеру27
- 30.07.2020, 8:12
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Дела со здоровьем совсем плохи?
На видео, опубликованном вчера пресс-службой правителя, можно заметить бинт на правой руке Лукашенко. А при более детальном рассмотрении и вовсе увидеть колпачок катетера.
«Неужто сердечко пошаливает? Или «коронапсихоз» все же подкосил?», - пишет телеграм-канал nexta_live.
«Либо дед руку сломал, истерично стуча кулачком по столу, либо руку ему кто-то из ближайшего окружения сломал, чтобы идиотские указы перестал подписывать.
Либо Саша смирился с неизбежным и готовится приветствовать нового президента, нацепив заранее белую ленту на правую руку.
А мешки-то под глазами все больше...
Ничего, Саша, скоро все кончится», - комментирует ситуацию телеграм-канал «Баста!».