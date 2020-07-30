Die Welt: Аномалия экспорта золота и газа ослабляет Россию 1 30.07.2020, 8:32

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Фото: ТАСС

Такого не случалось еще никогда за всю историю страны.

В тот же день, когда крупнейший в мире газовый концерн «Газпром» опубликовал свой последний квартальный отчет, Центральный банк и Таможенная служба России позаботились о настоящей сенсации. И надо сказать, что для Газпрома, главного поставщика газа в Европу и крупнейшего налогоплательщика России, эти цифры оказались сногсшибательными, пишет издание Die Welt (перевод - inosmi.ru).

В первый раз за всю свою историю Россия заработала больше денег благодаря экспорту золота, а не газа. Цифры касаются истекшего второго квартала и транспортируемого по трубам газа, монополия на экспорт которого принадлежит Газпрому.

И эти цифры говорят, что в одном лишь апреле и мае Россия продала за рубеж 65,4 тонн золота на сумму 3,6 миллиарда долларов (около 3,1 миллиарда евро). За это же время прибыль от экспорта газа составила 2,4 миллиарда долларов (около 2,1 миллиарда евро). Окончательных данных пока нет, но расчеты ЦБ России свидетельствуют, что экспорт газа за весь квартал принес стране лишь 3,5 миллиарда долларов (3,0 миллиарда евро) — то есть меньше, чем экспорт золота всего за два месяца.

Официальные статистические данные отражают хаос на глобальных рынках углеводородов, вызванный вспышкой коронавируса. А еще они показывают чрезвычайный рост значения золота и цен на него: как-никак, желтый металл в ночь на понедельник установил новый рекорд на уровне 1921 доллара за унцию. Иначе говоря, осторожные инвесторы рассматривают его как главный спасительный якорь в беспокойные времена. Но это еще не все.

Ведь в драматической ситуации, в которую угодил Газпром, виноват не только коронакризис. Газовый гигант, крупнейшим совладельцем которого является государство, еще по результатам первого квартала отчитался об огромном падении прибылей.

Впервые с осени 2015 года Газпром даже понес убытки в размере 116,2 миллиарда рублей (1,4 миллиарда евро), тогда как за аналогичный период прошлого года имела место чистая прибыль в размере 536 миллиардов рублей (6,4 миллиарда евро). Оборот рухнул на 24,1% до 1,74 триллиона рублей (20,3 миллиарда евро), а экспорт в Европу — главный для Газпрома рынок сбыта — и вовсе обвалился на 45%.

Рубль теряет в цене

При этом Газпрому не повезло с серьезным падением курса рубля в марте, тем более что 70% долгов концерн имеет в долларах и евро. Однако обесценивание рубля — лишь часть проблемы.

Другая ее часть состоит в том, что поставки в Европу и Китай (с недавних пор второй по важности рынок сбыта для Газпрома) в силу конъюнктурных и климатических причин сократились на 17%, а цены снизились в среднем на 36%. Во втором квартале падение продаж и цен усилилось еще больше. Аналитики инвестиционной компании BCS Global Market Research прогнозируют, что ситуация с прибылью Газпрома на европейском рынке во втором и третьем квартале будет «ужасной».

А вот олигарху Сулейману Керимову потрясения на сырьевых рынках весьма выгодны. Он — главный акционер концерна «Полюс-Золото», крупнейшего российского производителя золота. Состояние 54-летнего уроженца Дагестана во втором квартале выросло, предположительно, на 8,8 миллиарда долларов и достигло 18,8 миллиардов.

Тем самым Керимов поднялся в российском списке Forbes с 13-го сразу на 7-е место, впервые за 12 лет попав в первую десятку. В последние годы он чаще привлекал внимание к своей персоне различными скандалами.

Так, например, в ноябре 2017 года он, едва сойдя с трапа личного самолета в Ницце, был задержан французской полицией по подозрению в неуплате налогов. Три дня спустя его выпустили на свободу под залог в 5 миллионов евро. В России задержание Керимова, владевшего во Франции многочисленными объектами недвижимости, вызвало волну возмущения, так как французская сторона проигнорировала его иммунитет как члена парламента.

Еще один скандал произошел в 2008 году, когда Керимов за рулем Ferrari (а на пассажирском месте в этот момент сидела симпатичная российская телеведущая) врезался в дерево в Ницце. Керимов, женатый отец троих детей, получил при этом тяжелые ожоги и отправился на операцию в Брюссель. Позднее он пожертвовал одному бельгийскому фонду помощи ожоговым пациентам миллион долларов.

В 2017 году российский президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Российский ЦБ разрешил экспорт золота

Головокружительным ростом доходов во времена коронакризиса Керимов обязан тому обстоятельству, что его семейство владеет 78,6% акций компании «Полюс-Золото». Этот концерн, акции которого взлетели в цене вместе с ценами на сам желтый металл, играет в мировой высшей лиге сырьевых рынков и имеет преимущество перед всеми остальными: его производственные затраты практически минимальны.

Стремительный рост прибылей «Полюс-Золота» стал возможным отчасти благодаря российскому Центральному банку. 1 апреля его руководство объявило о переходе на новый курс. До того ЦБ был одним из главных покупателей на рынке золота. Теперь же регулятор отказался от покупок и разрешил прямые продажи желтого металла за рубеж производителям.

О недостатке спроса говорить не приходилось. Многие государства очень заинтересованы в российском золоте. При этом главным покупателем, на которого приходилось до 80% продаж, оказалась Великобритания (которая во многих других областях демонстративно отказывается сотрудничать с русскими). В Лондоне находятся главные торговые площадки и хранилища физического золота.

О таком спросе на газ Газпром может только мечтать, тем более что наряду с обвалившимся спросом концерн в скором времени рискует столкнуться и с другими проблемами, уходящими корнями в США.

Американцы всеми силами стремятся помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию и Германию. Они утверждают, что Европа может попасть в чрезмерную зависимость от России (умалчивая, впрочем, о том, что намерены нарастить поставки собственного сжиженного газа в Старый Свет).

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 15 июля, что российский газопровод подпадает под действия американского закона, принятого в 2017 году, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, ведущих совместный бизнес с Россией, а также такими странами, как Иран и Северная Корея.

США стремятся помешать окончанию строительства второго «Северного потока»

Заявление Помпео стало лишь одним из многочисленных шагов Соединенных Штатов в этом направлении. Они еще ранее пытались помешать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2», угрожая его участникам санкциями. Ограничения, вступившие в силу в конце 2019 года, были направлены против компании — владельца кораблей-трубоукладчиков, участвовавших в проекте.

Таким образом, строительство газопровода было приостановлено, но в скором времени должно продолжиться с участием российского специализированного судна. Президент Путин успел оптимистично заявить, что проект будет завершен в начале 2021 года — с задержкой в несколько месяцев. При этом он пользуется поддержкой немецких политиков, выступающих против вмешательства США в дела Германии.

Сам Газпром изо всех сил пытается удержать лидирующие позиции на европейском рынке. В связи с этим концерн в конце прошлого и начале этого года занялся демпингом. Представители Газпрома, несмотря на отрицательные результаты в первом квартале и катастрофические во втором, уверены, что рынок уже достиг дна и оттолкнулся от него, так что ближе к концу года ситуация выровняется.

Таким образом, в силе остается прогноз, что по результатам 2020 года экспорт газа в Европу составит 166-167 миллиардов кубометров. В прошлом году на Запад (в том числе в Турцию) было продано 199 миллиардов «кубов».

Несмотря на шумиху вокруг золота, для России главным источником дохода остается экспорт газа, а также нефти, несмотря на падение на треть в первые пять месяцев года. Российские эксперты уверены, что экспорт золота, пусть даже переживающий сейчас настоящий бум, может компенсировать потери от снижения продаж нефти и газа в лучшем случае на 10%.