Ученые нашли на Марсе пригодные для жизни места 1 30.07.2020, 8:38

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Молодой Марс не был похож на планету, которую мы знаем сейчас.

Астрофизик из Нью-Йоркского университета Димитра Атри заявил о том, что глубокие слои марсианского грунта могут быть пригодными для жизни. По его мнению, примитивную жизнь, которая обитает здесь, может питать энергия галактических лучей, сообщает Naked science.

Считается, что молодой Марс не был похож на планету, которую мы знаем сейчас. На нем присутствовала плотная атмосфера и большие запасы воды. Со временем они были утрачены и теперь вода может сохраняться в виде насыщенных солями растворов и среди отложений льда.

Атри отмечает, что на умеренной глубине нескольких метров жизнь защищена от резких перепадов температуры и ультрафиолетовых лучей Солнца. Вместе с тем, сюда могут проникать высокоэнергетические частицы космического излучения. Они и могут служить основным источником энергии для местной жизни, если она все-таки существует.

Используя данные об экстремальных обитателях Земли — например, живущих глубоко под землей, — ученый смоделировал экосистемы, которые теоретически могут существовать и под поверхностью Марса. По его предположению, галактические космические лучи, попадая в перенасыщенные и ледяные водные растворы, способны запускать цепочки окислительно-восстановительных реакций, создавая поток вещества и энергии, который служит основой любой жизни.

Атри предлагает провести практические эксперименты, которые мог бы осуществить европейский зонд Rosalind Franklin. Его запуск перенесли на 2022 год.