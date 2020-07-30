Участник митинга в Ветке: Покажем всему миру, что власть Лукашенко закончилась 2 30.07.2020, 8:47

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Надо готовиться к массовому мирному продолжительному протесту.

Несмотря на ливень с грозой, сегодня около 150 жителей Ветки Гомельской области сейчас принимают участие в митинге в поддержку Светланы Тихановской, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

На акции выступили жители города, доверенные лица кандидата в президенты, активисты «Европейской Беларуси» и «Народной Грамады».

«Нам необходимо не просто проголосовать за Светлану Тихановскую, нам нужно готовиться к массовому мирному продолжительному протесту. Власть Лукашенко закончилась - это понимают все, кроме него самого. 9 августа мы покажем это всему миру», - сказал один из участников митинга.онд Rosalind Franklin. Его запуск перенесли на 2022 год.