Белорусские регионы — в долгах, как в шелках 1 30.07.2020, 8:50

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Кто выбился в «рекордсмены»?

Предприятия белорусских регионов собирают миллионные «плохие» долги, пишут banki24.by.

Выделим главных должников с самыми большими суммами просроченных обязательств. На 1 июня просрочка по кредитам и займам у крупных и средних предприятий страны составила 2,674 млрд BYN.

На эту дату доля проблемных обязательств по всем компаниям достигла 3%. Больше половины долга собрали предприятия промышленности (1,544 млрд BYN). Удельный вес просрочки у промышленников составил 3,2%.

В территориальном разрезе самый быстрый рост просроченных кредитов и займов отмечался по Минску — на 37,8% до 186,3 млн BYN.

Впрочем, основной объем долга все равно аккумулировали предприятия регионов.

В Брестской области размер просроченных кредитов и займов составил 313,6 млн BYN. «Замусоренность» долга по кредитам и займам составила 6,7% — вдвое выше, чем в среднем по стране.

Самая тяжелая ситуация на Брестчине сложилась в Малоритском районе. В этом районе объем просрочки у предприятий достиг 115,5 млн BYN, причем доля ее составила 72,8%. В регионе подало на банкротство предприятие группы Трайпл — СЗАО «КварцМелПром».

В Витебской области объем проблемного долга составил 242,9 млн BYN. Удельный вес просрочки оказался равен 3,4%. В начале года в области произошла расчистка от «мусорных» обязательств за счет указа № 70 о поддержке сельского хозяйства. Точкой концентрации долга остался Витебск (138,1 млн BYN).

В Гомельской области просроченные кредиты и займы составили 683,7 млн BYN, доля проблемных обязательств — 4,4%. Главные места концентрации долгов — Гомель (175,2 млн BYN), а также Речицкий (86,5 млн BYN) и Светлогорский (109,9 млн BYN) районы. Стоит отметить динамику долга в Добрушском районе — падение с 336,9 до 54,5 млн BYN. Там оказали господдержку предприятию бумажной промышленности.

В Гродненской области проблемные кредиты и займы достигли 78,6 млн BYN, а доля просрочки была самой низкой в стране — 0,4%. Лидер области по сумме просроченных кредитов и займов — Лидский район (39,8 млн BYN).

В Минской области «мусорные» кредиты и займы составили 821 млн BYN, удельный вес таких долгов — 5,8%. Первые места по объему проблемных обязательств заняли предприятия Минского (258,1 млн BYN) и Борисовского (181,5 млн BYN) районов.

В Могилевской области просроченные кредиты и займы достигли 347,9 млн BYN, их доля в общем объеме — 4,6%. В Могилеве проблемные долги составили 145,8 млн BYN, в Бобруйске — 48,4 млн BYN.