Демонстранты блокировали движение в центре Софии 1 30.07.2020, 8:53

1,468

Фото: Getty Images/AFP

Протесты в Болгарии продолжаются третью неделю.

В Болгарии уже три недели не стихают протесты с требованием отставки правительства и генерального прокурора страны.

Как сообщает dw.com, накануне вечером у здания правительства страны, собралось более пяти тысяч человек.

Несколько сотен участников акции устроили шествие по одной из центральных улиц столицы, парализовав тем самым движение транспорта.

Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Давайте разобьем это мафиозное государство» и «Отставка и прозрачные выборы».

Антиправительственные акции протеста состоялись и в других городах страны, однако они были не такими масштабными, как в столице.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.