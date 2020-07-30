Демонстранты блокировали движение в центре Софии

Демонстранты блокировали движение в центре Софии1
- 30.07.2020, 8:53
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Протесты в Болгарии продолжаются третью неделю.
В Болгарии уже три недели не стихают протесты с требованием отставки правительства и генерального прокурора страны.
Как сообщает dw.com, накануне вечером у здания правительства страны, собралось более пяти тысяч человек.
Несколько сотен участников акции устроили шествие по одной из центральных улиц столицы, парализовав тем самым движение транспорта.
Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Давайте разобьем это мафиозное государство» и «Отставка и прозрачные выборы».
Антиправительственные акции протеста состоялись и в других городах страны, однако они были не такими масштабными, как в столице.
Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.