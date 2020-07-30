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Работники Гомельского комбината устроили холодный душ агитатору «Саши 3%»

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  • 30.07.2020, 9:02
  • 10,761
Работники Гомельского комбината устроили холодный душ агитатору «Саши 3%»

Вице-премьер Снопков был шокирован реакцией коллектива.

Работники Гомельского жирового комбината красноречиво ответили вице-премьеру Снопкову, поддержат ли они Сашу 3%, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Вчера на Гомельский жиркомбинат приезжал первый заместитель премьер-министра Снопков, - пишет читатель. - Агитировал на Лукашенко, пугал теориями заговора, говорил, что оказывается "мирового рынка не существует, а все деньги сосредоточены у 20-30 человек". Странно это было слушать от человека с экономическим образованием.

Снопкову задавали вопросы, которые волнуют людей - о льготах, зарплатах, о том, что комбинат находится на санации, и часть имущества уже распродана. Спрашивали о том, почему работников увольняют, почему премий нет. Ответов не было.

В конце встречи Снопков спросил: "Так вы будете голосовать за Лукашенко?" Ответом была мертвая тишина в зале. Вот это то самое чувство гордости за людей!"

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