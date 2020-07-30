Вновь аншлаг: как проходили митинги Светланы Тихановской в Барановичах и Городке 1 30.07.2020, 9:14

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Фоторепортаж.

В Городке, что возле Витебска, на митинг Светланы Тихановской собралось около 250 человек. Всего в Городке живет около 12 тысяч человек, сообщает «Белсат».

Посетители пели песни, выкрикивали лозунги «Лукашенко уходи!», «Верим, можем, победи».

Вспомнили о важности прийти и проголосовать 9 августа на выборах, призвали пользоваться платформой «Голос».

В Барановичах на митинг пришло около 350 человек. Выступающие говорят об объединении ради победы над диктатурой в Беларуси, верят в победу Светланы Тихановской и требуют освобождения всех политзаключенных.

«Над парком звучит «Жыве Беларусь!», «Свободу всем политзаключенным» и «Светлана наш президент», – передает корреспондент «Белсата».

Сама Светлана Тихановская на обоих митингах не присутствовала. Вместо нее выступали доверенные лица.